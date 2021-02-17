الأربعاء 17-02-2021
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الأربعاء، 17-02-2021 01:47 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 7.9 مليون دينار

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 7.7 مليون دينار


الوكيل الاخباري - اغلقت بورصة عمان، اليوم الاربعاء، بتداول 7.3 مليون سهم، موزعة على 3564 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 7.9 مليون دينار.

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وارتفع مؤشر البورصة الى النقطة 1749، بنسبة 0.67 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 42 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة اخرى.


--(بترا)

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