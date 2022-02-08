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الثلاثاء، 08-02-2022 03:24 م

بورصة موسكو تصعد بعد لقاء بوتين وماكرون

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الوكيل الاخباري- ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، كذلك صعدت العملة الروسية الروبل أمام الدولار، وجاء ذلك بعد لقاء الرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون في موسكو أمس.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.77% إلى 3532 نقطة، بينما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 2.55% إلى 1483 نقطة.

وفي سوق العملات، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 40 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.99 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو إلى 85.74 روبل.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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