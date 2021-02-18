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الخميس، 18-02-2021 11:32 ص

بورصة موسكو في المنطقة الخضراء

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الوكيل الاخباري - ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الخميس، وتزامن ذلك مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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وبحلول الساعة 10:31 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.10% إلى 3439 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.34% إلى 1467 نقطة.


وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بنحو طفيف بواقع 6 سنتات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 73.80 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 9 كوبيكات إلى 88.88 روبل.


وسجلت أسعار النفط اليوم مستويات قياسية، حيث ارتفع مزيج "برنت" فوق مستوى 65 دولارا للبرميل.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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