الإثنين 08-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 08-01-2024 11:09 ص

بيانات التضخم في سويسرا ترتفع وتتجاوز التوقعات

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الوكيل الإخباري - أصدر المكتب الاتحادي للإحصاء السويسري، صباح اليوم الاثنين، بيانات مؤشر أسعار المستهلكين " التضخم " في سويسرا خلال شهر ديسمبر الماضي، والتي أظهرت ارتفاعا، و جاءت أعلى من توقعات الأسواق.

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ووفقا للبيانات، فقد ارتفع معدل التضخم العام داخل سويسرا إلى 1.7% خلال شهر ديسمبر الماضي على أساس سنوي، وهو ما جاء أفضل من توقعات الأسواق بارتفاعه إلى 1.5%، وكانت القراءة السابقة التي سجلتها سويسرا خلال شهر نوفمبر الماضي قد بلغت 1.4%.


أما على أساس شهري، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.7% خلال شهر ديسمبر، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 0.0%، وذلك بعدما كان التضخم في سويسرا قد انكمش بنسبة 0.3% خلال نوفمبر الماضي، بعدما تمت مراجعة القراءة من انكماش بنسبة 0.1%.

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