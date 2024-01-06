محلل: الفدرالي الأميركي قد يرفع الفائدة مرة إضافية بالربع الأول

الوكيل الإخباري - قال مؤسس مجموعة Veritas Financial غريغوري برانش إن معدلات الفائدة الأميركية قد تواصل الارتفاع إذا التزم الفدرالي الأميركي بإبطاء سوق العمل.

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وعلى الرغم من تباطؤ معدل التضخم باستمرار منذ النصف الثاني من 2023، أشار الفدرالي الأميركي إلى أنه لم يفعل ما يكفي لإعلان استكمال مهمته.



فيما كشف تقرير الوظائف الأميركية أمس الجمعة إضافة الاقتصاد وظائف بأكثر من التوقعات في كانون الأول عند 216 ألفاً، وهو مستوى يتجاوز توقعات المحللين عند 168 ألفاً.



أما عن إجمالي العام الماضي، أضاف الاقتصاد الأميركي 2.7 مليون وظيفة بمتوسط شهري 225 ألفاً، وهو ما يعد انخفاضاً من مستويات 4.8 مليون في 2022.



وفي مقابلة مع CNBC، قال برانش إنه في الوقت الذي قرر فيه السوق أن كل شيء انتهى (يشير إلى دورة التشديد النقدي)، فإني أواصل القول إن الأمر الأكثر احتمالاً هو أننا سنشهد عملية رفع وليس خفض للفائدة في الربع الأول.



وتشير توقعات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي حالياً إلى أن فرصة خفض الفدرالي للفائدة في آذار المقبل وصلت إلى 65%.



وعلى الرغم من إقرار برانش بأن توقعاته أخطأت الهدف في 2023، أشار إلى أن الأسواق أصبحت واثقة للغاية من أن الاقتصاد يتباطأ بما يكفي للفدرالي حتى يغير مساره.



وأشار مؤسس Veritas Financial إلى أن المستثمرين يتجاهلون المحفزات السلبية التي تتعارض مع آمال خفض الفائدة مثل طلبات إعانة البطالة المنخفضة، واستمرار الخطاب المتشدد من جانب الفدرالي الأميركي.

CNBC