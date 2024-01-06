السبت 06-01-2024
الوكيل الاخباري
 

بينهم 10 آلاف طفل ..29722 شهيدا ومفقودا في غزة

الاحتلال يقصف بيت لاهيا شمال قطاع غزة

كتائب القسام: استهدفنا دبابتين ميركافا في مخيم البريج

ميقاتي: أي تصعيد بجنوب لبنان سيقود المنطقة لانفجار شامل

الاحتلال يعتقل شابين من يعبد على حاجز عسكري جنوب جنين

محلل: الفدرالي الأميركي قد يرفع الفائدة مرة إضافية بالربع الأول

كتائب القسام : فجرنا عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية شرق خان يونس

القسام: الإطباق على قوة صهيونية راجلة مكونة من 9 جنود

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال غرب مخيم جباليا

كتائب القسام: أجهزنا على 8 جنود إسرائيليين شرق خان يونس

عاجل

كتائب القسام: استهدفنا دبابتين ميركافا في مخيم البريج

السبت، 06-01-2024 02:12 م

محلل: الفدرالي الأميركي قد يرفع الفائدة مرة إضافية بالربع الأول

WhatsApp Image 2024-01-06 at 2.10.39 PM

الوكيل الإخباري - قال مؤسس مجموعة Veritas Financial غريغوري برانش إن معدلات الفائدة الأميركية قد تواصل الارتفاع إذا التزم الفدرالي الأميركي بإبطاء سوق العمل.

اضافة اعلان


وعلى الرغم من تباطؤ معدل التضخم باستمرار منذ النصف الثاني من 2023، أشار الفدرالي الأميركي إلى أنه لم يفعل ما يكفي لإعلان استكمال مهمته.


فيما كشف تقرير الوظائف الأميركية أمس الجمعة إضافة الاقتصاد وظائف بأكثر من التوقعات في كانون الأول عند 216 ألفاً، وهو مستوى يتجاوز توقعات المحللين عند 168 ألفاً.


أما عن إجمالي العام الماضي، أضاف الاقتصاد الأميركي 2.7 مليون وظيفة بمتوسط شهري 225 ألفاً، وهو ما يعد انخفاضاً من مستويات 4.8 مليون في 2022.


وفي مقابلة مع CNBC، قال برانش إنه في الوقت الذي قرر فيه السوق أن كل شيء انتهى (يشير إلى دورة التشديد النقدي)، فإني أواصل القول إن الأمر الأكثر احتمالاً هو أننا سنشهد عملية رفع وليس خفض للفائدة في الربع الأول.


وتشير توقعات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي حالياً إلى أن فرصة خفض الفدرالي للفائدة في آذار المقبل وصلت إلى 65%.


وعلى الرغم من إقرار برانش بأن توقعاته أخطأت الهدف في 2023، أشار إلى أن الأسواق أصبحت واثقة للغاية من أن الاقتصاد يتباطأ بما يكفي للفدرالي حتى يغير مساره.


وأشار مؤسس Veritas Financial  إلى أن المستثمرين يتجاهلون المحفزات السلبية التي تتعارض مع آمال خفض الفائدة مثل طلبات إعانة البطالة المنخفضة، واستمرار الخطاب المتشدد من جانب الفدرالي الأميركي.

 

CNBC

إقرأ ايضا
6598faed4236043f587f38bb

"حرييت": روسيا أهم مورّدي الطاقة إلى تركيا

532641_4_1704352819

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم

file

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

file (1)

تراجع الإسترليني مقابل الدولار وصعوده أمام اليورو

1704462835213

كلف النقل البحري لشركات ترتفع بنسبة 100%

0-1

تسارع التضخم في منطقة اليورو

أخبار متعلقة
1gLmfu3xt8A05h9zLxNIl31Kx4uwjYPXfm2VfJvZ

تصريحات جديدة من الفدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة

0

بشرى للمقترضين.. رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا رفع جديد على أسعار الفوائد

gold_3_800x533_L_1412670534

للمتداولين: اشتر الذهب إذا هبط إلى هذه المستويات.. قبل أن يسجل 3000 دولار

000_323V3UF

"أسبوع الفائدة".. إلى أين تتجه البنوك المركزية؟

Jordan---Tenkl

الأرقام تظهر تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني

WhatsApp Image 2023-12-09 at 10.31.45 AM

انكماش التضخم في الصين بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات