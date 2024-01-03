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الأربعاء، 03-01-2024 11:06 م

تصريح هام من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حول خفض الفائدة هذا العام

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الوكيل الإخباري - أظهر محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الصادر مساء اليوم الأربعاء، عن اجتماع لجنة السياسة النقدية في، أن مسؤولي الفيدرالي اتفقوا على أنه سيكون من المناسب الحفاظ على الفائدة مرتفعة "لبعض الوقت"، مع اعترافهم بأنهم ربما وصلوا إلى ذروة أسعار الفائدة، وأنهم سيبدأون في التخفيض خلال عام 2024.اضافة اعلان


وجدد المسؤولون في الفيدرالي الأميركي تأكيدهم بأن السياسة ستظل في الموقف التقييدي لبعض الوقت حتى يتحرك التضخم بشكل واضح نحو الانخفاض بشكل مستدام.

وأعربت لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي عن استعدادها لخفض سعر الفائدة الرئيسي في 2024، إذا استمر اتجاه التضخم نحو الانخفاض، على الرغم من أن توقيت مثل هذه الخطوة لا يزال غير مؤكد.

وخلال اجتماعه الأخير في 13 ديسمبر الماضي، أبقى المركزي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 % ، وهو الأعلى منذ 22 عاما. 

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