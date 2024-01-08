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الإثنين، 08-01-2024 09:32 ص

تصريح جديد من الفدرالي الأمريكي حول مسار الفائدة نهاية الشهر الجاري

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الوكيل الإخباري - حذرت رئيسة الفدرالي الأمريكي، في مقاطعة دالاس بولاية تكساس لوري لوغان، من أن المركزي الأميركي ربما يحتاج إلى استئناف عملية رفع الفائدة قصيرة الأجل، نهاية الشهر الجاري، وذلك بهدف حماية التضخم من الارتفاع.

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وقالت لوغان، إنه في حالة عدم الإبقاء على ظروف مالية مشددة بشكل كافٍ سيكون هناك مخاطر بأن يرتفع التضخم مرة أخرى، وعكس التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن.


وأضافت: "في ضوء تيسير السياسة المالية في الأشهر الأخيرة، لا يجب استبعاد احتمالية تطبيق زيادة أخرى لمعدل الفائدة". 


وأشارت لوغان إلى أنه بعدما ولت آثار زيادة الفائدة من جانب الفدرالي، فإن الانخفاض في العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من 5% في تشرين الأول إلى 4% في الوقت الحالي قد يمهد الطريق أمام زيادة الطلب الذي قد يمحو التقدم المحقق على مستوى التضخم.


وفي كانون الأول الماضي، قرر الفدرالي الأميركي تثبيت معدل الفائدة، وسط توقعات بأن يبدأ بخفضها في آذار المقبل.

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