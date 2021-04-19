بيان صادر عن وزارة المالية



الوكيل الاخباري -

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تراجع عدد الزيارات التفتيشية الضريبية التي نفذتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال العام الماضي بنسبة 52%، حيث بلغ عدد الجولات التفتيشية 1372 جولة في عام 2020، مقارنة مع 2895 جولة في عام 2019.وبلغ إجمالي التحققات من التدقيق والتفتيش الضريبي للربع الأول من العام الحالي 365.240 ألف دينار، بحسب أرقام ضريبة الدخل والمبيعات.وبحسب أرقام عرضتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال زيارة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان للدائرة بحضور وزير المالية محمد العسعس، فإن إجمالي التحققات من التدقيق الضريبي بلغت 141.158 ألف دينار ، فيما بلغ إجمالي التحققات من التفتيش الضريبي 224.082 ألف دينار.وبلغت قيمة الضريبة للملفات التي تم استكمال إنجازها 161.566.383، وبلغت 43.470.664 في عام 2019.