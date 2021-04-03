دائرة ضريبة الدخل تدعو لتقديم إقرارات دخل 2020 إلكترونياً

الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن دخولهم المتحققة خلال العام الماضي 2020 إلكترونياً وضرورة مراعاة تعبئة الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الواقعية والحقيقية خلال عام 2020.
وطلبت الدائرة من المكلفين ضرورة عدم التأخر في تقديم الإقرارات والانتظار حتى نهاية الفترة القانونية لتقديمها.
وأوضحت الدائرة أنه بإمكان المكلفين الحصول خدمة التسجيل وإصدار رقم ضريبي إلكترونياً للمستخدمين والأفراد والشركات دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.
وأشارت أنه بإمكان المكلفين الذين يحملون أرقام ضريبية من غير المشتركين بخدمات الحكومة الإلكترونية الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة إلكترونياً دون مراجعة الدائرة وذلك من خلال الدخول إلى موقع الدائرة الإلكتروني www.istd.gov.jo ثم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.
وبعد ذلك يتم اختيار عنوان مستخدم جديد وبإمكان المكلف إدخال اسم المستخدم الذي يمثل الرقم الضريبي وإكمال باقي الخطوات للحصول على كلمة السر التي تمكنه من تقديم الإقرار إلكترونياً والحصول على الخدمات الإلكترونية كافة والتي تقدمها الدائرة.
وبإمكان أي مكلف في حال فقدان أو نسيان كلمة السر الخاصة به استرجاعها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة وضمن إجراءات آمنة تضمن التأكد من شخصية المكلف وتحافظ على سرية المعلومات للمكلفين.