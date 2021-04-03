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السبت، 03-04-2021 02:15 م

دائرة ضريبة الدخل تدعو لتقديم إقرارات دخل 2020 إلكترونياً

دائرة ضريبة الدخل


الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن ‏ دخولهم ‏المتحققة خلال العام الماضي ‏‏2020 إلكترونياً‎ ‎وضرورة مراعاة تعبئة الإقرارات بالمعلومات ‏الواقعية ‏والصحيحة ‏التي ‏تعبر عن ‏دخولهم الواقعية والحقيقية خلال عام 2020.‏ ‎‏ ‏

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وطلبت الدائرة من المكلفين ضرورة عدم التأخر في تقديم الإقرارات والانتظار حتى نهاية الفترة ‏القانونية لتقديمها.‏


وأوضحت الدائرة أنه بإمكان المكلفين الحصول خدمة التسجيل وإصدار رقم ضريبي إلكترونياً ‏للمستخدمين والأفراد ‏والشركات دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.


وأشارت أنه بإمكان المكلفين الذين يحملون أرقام ضريبية من غير المشتركين ‏بخدمات ‏الحكومة الإلكترونية الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على ‏خدمات الدائرة ‏إلكترونياً دون مراجعة الدائرة وذلك من خلال الدخول إلى موقع الدائرة ‏الإلكتروني ‏www.istd.gov.jo‏ ثم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.


وبعد ذلك يتم اختيار ‏عنوان ‏مستخدم جديد وبإمكان المكلف إدخال اسم المستخدم الذي يمثل الرقم الضريبي وإكمال ‏باقي ‏الخطوات للحصول على كلمة السر التي تمكنه من تقديم الإقرار إلكترونياً والحصول ‏على الخدمات الإلكترونية ‏كافة والتي تقدمها الدائرة.‏


وبإمكان أي مكلف في حال فقدان أو نسيان كلمة السر الخاصة به استرجاعها ‏إلكترونياً ‏دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة وضمن إجراءات آمنة تضمن التأكد من شخصية ‏المكلف وتحافظ ‏على سرية المعلومات للمكلفين.‏


 




 

 


 

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