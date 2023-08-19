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السبت، 19-08-2023 10:59 ص

بيتكوين تهبط لأدنى مستوى في شهرين مع عمليات بيع بالأسواق العالمية

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الوكيل الإخباري - انخفضت "بيتكوين"، أكبر عملة مشفرة، إلى أدنى مستوى في شهرين يوم أمس الجمعة وخرجت عن نطاقها الضيق الأخير مع سيطرة موجة من تجنب المخاطرة على معنويات الأسواق العالمية.

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وتراجعت "بيتكوين" 7.2% اول امس الخميس في أكبر انخفاض لها بيوم واحد منذ تشرين الثاني 2022 عندما انهارت منصة إف.تي.إكس لتداول العملات الرقمية.


ثم انخفضت إلى أدنى مستوى في شهرين عند 26172 دولارا خلال ساعات التداول الآسيوية امس الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 16 حزيران. وانتعشت جزئيا إلى 26478 دولارا بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش.


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