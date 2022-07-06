تجارة الأردن: ارتفاع أسعار الحديد محليا إلى ٦٣٠ دينار للطن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن جمال عبد المولى أن أسعار الحديد ارتفعت مؤخرا في السوق المحلي.

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وقال عبد المولى لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر طن الحديد ارتفع من 570 دينار إلى ٦٣٠ دينار.



وأضاف أن الارتفاعات تعود لتوقف الاستيراد من الخارج لارتفاع أسعارها في بلد المنشأ وارتفاع كلف الشحن والاعتماد على المصادر المحلي، لافتا إلى أن الأردن يستورد الحديد من أوكرانيا وروسيا.



وأشار عبدالمولى إلى ارتفاع أسعار الخردة محليا نظرا لشح الكميات المتوفرة في الوقت الحالي وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد.



وبشأن أسعار الأخشاب أوضح أنها مستقرة الآن وذلك لاختلاف المناشئ وتعدد الأنواع مع وجود منافسة في السوق وهو ما يحافظ على الأسعار.



وشكا مواطنون من ارتفاع أسعار الحديد والأخشاب التي تدخل في الإنشاءات، خلال الفترة الماضية.