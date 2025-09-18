69 زيارة تفتيشية تنفذها حماية البيئة في معان خلال النصف الأول من 2025

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة البيئة من خلال مديرية حماية البيئة في محافظة معان 69 زيارة تفتيشية بيئية خلال النصف الأول من العام الحالي، شملت منشآت ومواقع متعددة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الرقابة البيئية وضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.

