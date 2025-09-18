الخميس 2025-09-18 01:52 م
 

69 زيارة تفتيشية تنفذها حماية البيئة في معان خلال النصف الأول من 2025

وزارة البيئة
الخميس، 18-09-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري-   نفذت وزارة البيئة من خلال مديرية حماية البيئة في محافظة معان 69 زيارة تفتيشية بيئية خلال النصف الأول من العام الحالي، شملت منشآت ومواقع متعددة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الرقابة البيئية وضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.

وأوضحت المديرية أن عدد الزيارات التفتيشية بلغ 39 زيارة، توزعت على 12 منشأة متنوعة، و9 مواقع وردت بشأنها شكاوى بيئية، إضافة إلى 4 مواقع متعلقة بالسلامة العامة، فضلاً عن 9 مزارع و5 ينابيع.

 
 
