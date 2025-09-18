آل الوكيل في الاردن يشكرون كل من واساهم بفقيدتهم

01:22 م

الوكيل الإخباري- تتقدم عائلة الوكيل بجزيل الشكر والعرفان لكل الأهل والأصدقاء والأنسباء الذين شاركونا أحزاننا وقدموا واجب العزاء بفقيدتنا الغالية رولا غالب عبدالعاطي، زوجة ابننا سميح الوكيل سواء بالحضور أو الاتصال أو عبر وسائل التواصل . اضافة اعلان





لقد كان لتعازيكم الصادقة ومواساتكم الكريمة أبلغ الأثر في نفوسنا، وخففت من وقع المصاب الأليم، سائلين الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يتغمد فقيدتنا بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.



ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.