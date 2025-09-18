آل الوكيل في الاردن يشكرون كل من واساهم بفقيدتهم

لقد كان لتعازيكم الصادقة ومواساتكم الكريمة أبلغ الأثر في نفوسنا، وخففت من وقع المصاب الأليم، سائلين الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يتغمد فقيدتنا بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.
