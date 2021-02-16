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الثلاثاء، 16-02-2021 11:39 ص

تحالف 5 متعاملين لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية في الجزائر

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الوكيل الاخباري - وقع متعاملون في قطاع الطاقة المتجددة على اتفاق لتطوير مشاريع خاصة بالطاقة الشمسية في الجزائر.

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قال المدير العام لشركة "نيرتا سولار الجزائر"، عبد الكريم زيري، إن مبادرة الانتقال للطاقة تعمل على التفاعل بين المستثمرين المحليين.


ويعمل المتعاملون في مجال الطاقة الشمسية على توفير المواد اللازمة لبناء المحطات الشمسية.


ووقع 5 متعاملين في مجال الطاقة الشمسية على الاتفاق هم ميلتاك، وأوزغون، ونيرتا سولار الجزائر، وأس بي أس، وزرغون غروب.


وقال بيان لنادي "إنيرجيا" الخاص بالطاقة المتجددة إن الاتفاق يكرس لإبراز إمكانات الجزائر في الطاقة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

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