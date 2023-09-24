تحذيرات دولية بعد وصول الدين العالمي إلى 85.7 تريليون دولار

الوكيل الإخباري -

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حذر بنك قطر الوطني من أن تؤدي مستويات الديون المتزايدة عالمياً، إلى مخاطر كبيرة وطويلة الأمد، قد تحد من نمو الاقتصاد العالمي بسبب القيود المالية المفروضة على الشركات، ونقاط الضعف المحتملة بالأسواق الناشئة.وتوقع تقرير صادر عن البنك، أن يستمر الدين العام بالارتفاع على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، على ضوء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما يجعله عائقاً محتملاً أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي.وتضاعف الدين الحكومي العالمي ليصل إلى 85.7 تريليون دولار، في حين بلغ إجمالي الدين العالمي 304.9 تريليون دولار.