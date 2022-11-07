الإثنين 07-11-2022
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تحويل عقود تأمين المركبات الإلزامي السارية الصادرة عن شركة تحت التصفية الى شركات أخرى

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الإثنين، 07-11-2022 07:47 م

تحويل عقود تأمين المركبات الإلزامي السارية الصادرة عن شركة تحت التصفية الى شركات أخرى

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الوكيل الاخباري - في ضوء صدور قرار تصفية شركة الأراضي المقدسة للتأمين وحماية لحقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، قام البنك المركزي الأردني بالتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين بالموافقة على تحويل عقود تأمين المركبات الالزامي السارية الصادرة عن شركة الأراضي المقدسة للتأمين (تحت التصفية) الى شركات تأمين أخرى دون تحمل المواطن لأي أقساط تأمين إضافية وذلك اعتباراً من تاريخ 7/11/2022.

ويمكن لحملة عقود التأمين المذكورة مراجعة أي من مكاتب الاتحاد الأردني لشركات التأمين لمعرفة شركة التأمين التي تم تحويل عقد تأمين مركبته الالزامي لها، كما سيتم تعديل اسم شركة التأمين المؤمن لديها وعكس ذلك على الأنظمة ذات العلاقة بالتعاون مع إدارة السير. علماً باستمرار مسؤولية شركة الأراضي المقدسة للتأمين تحت التصفية عن كافة الالتزامات الناشئة عن عقود تأمين المركبات الالزامي قبل تاريخ تحويل عقود التأمين بتاريخ 7/11/2022.

أما فيما يتعلق بحملة عقود تأمين مركبات شامل (الزامي وتكميلي) الصادرة عن شركة الأراضي المقدسة للتأمين (تحت التصفية)، وعملاً بأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين المتعلقة بإجراءات التصفية، فإنه لا يجوز للمصفى تسديد الالتزامات الناشئة عن وثائق التأمين السارية الا بعد انتهاء كافة إجراءات التصفية. وبناء عليه وتجنباً لأي مطالبات قد تنشأ على المؤمن لهم مباشرة من قبل المتضررين من حوادث المركبات يرجى لمن يرغب من حملة عقود تأمين مركبات شامل (الزامي وتكميلي) لدى شركة الأراضي المقدسة، مراجعة شركات التأمين الأخرى لشراء عقد تأمين مركبات شامل جديد على نفقته الخاصة وإلغاء عقد التأمين القديم. علما بانه بإمكان من قام بشراء عقد تأمين مركبات جديد العمل على اثبات حقه في الرديات لدى شركة الأراضي المقدسة للتأمين (تحت التصفية) والمطالبة بتحصيلها وفق أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين عند الانتهاء من إجراءات التصفية .

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