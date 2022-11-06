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الأحد، 06-11-2022 05:37 م

المركزي والتعاون الدولي الألماني يطلقان مشروع مناهج مبتكرة للشمول المالي

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الوكيل الاخباري - أطلق البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، بالشراكة مع التعاون الدولي الألماني (GIZ)، مشروع مناهج مبتكرة للشمول المالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن.

وسيتم تنفيذ المشروع خلال العام الحالي وعلى مدار 4 أعوام من (GIZ)، بالتعاون والشراكة مع البنك المركزي الأردني، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بـ 10 مليون يورو.

ويهدف المشروع إلى دعم الجهود المبذولة من البنك المركزي الأردني والشركاء الرئيسين في سبيل تعزيز الشمول المالي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة.

ويستهدف المشروع تمكين أصحاب المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول والاستخدام الكفء للخدمات والمنتجات المالية المبتكرة، بالإضافة إلى المساهمة في معالجة التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات خاصة التي تقودها النساء في سبيل الحصول على التمويل اللازم. 

علاوة على ذلك، سيتم عبر هذا المشروع العمل مع البنك المركزي الأردني والشركاء المعنيين لتطوير بيئة تشريعية ورقابية ملائمة من شأنها تحسين فرص وصول هذه المؤسسات للتمويل المناسب لاحتياجاتها باستخدام حلول مالية رقمية مبتكرة.

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