الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تحذير من ضربات الشمس اليوم

بنيامين نتنياهو يقتحم حائط البراق

تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية تتراجع خلال الربع الأول من 2022

الأردن والإمارات ومصر يوقعون مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

توقع رفع أسعار المحروقات محلياً 5% خلال حزيران المقبل

190 مليون دينار تحويلات الاردنيين في قطر خلال 5 أشهر

الخارجية تحذر اسرائيل من مسيرة الاعلام الاستفزازية و التصعيدية في القدس

حماية المستهلك: شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج

مصر.. هدوء بسوق الصرف مع تماسك الجنيه مقابل الدولار

الاتحاد الأوروبي يدرس إعفاء النفط الروسي الوارد عبر خطوط الأنابيب من الحظر

الأحد، 29-05-2022 12:16 م

تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية تتراجع خلال الربع الأول من 2022

62932b774c59b76f5b6360f7


الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "الاقتصاية" بأن تداولات السعوديين بالأسهم الأمريكية، عبر المؤسسات المرخص لها من هيئة السوق المالية، تراجعت في الربع الأول من العام الجاري بنحو 48.4% ،على أساس سنوي.

اضافة اعلان

 

وفي تقرير استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، أوضحت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن "تداولات السعوديين عبر المؤسسات المرخص لها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 39.9 مليار ريال بيعا وشراء (10.65 مليار دولار)، مسجلة انخفاضا بلغ 48.4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2021 البالغة نحو 77.4 مليار ريال".

وأشارت "الاقتصادية" إلى أنه "مقارنة بالربع السابق، تراجعت التداولات 13.6%، بعد أن سجلت في الربع الرابع من عام 2021 نحو 46.2 مليار ريال، لتسجل التداولات الفصلية تراجعا وللربع السادس على التوالي، في حين نجد ان تداولات الربع الثالث من عام 2020 هي أعلى تداولات مسجلة حتى الآن، حيث تجاوزت حاجز المئة مليار ريال حينها".

وأضاف التقرير: "تنقسم تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية إلى نوعين، الأول عبر شركات مرخص لها من هيئة السوق المالية السعودية، والثاني تداولات مباشرة دون وسيط محلي، لكن لا توجد بيانات رسمية بحجم هذه التداولات".

وكشف تقرير "الاقتصادية" أن "تداولات الأشخاص في الأسواق الأمريكية استحوذت على نحو 92% من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية البالغة 43.6 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما تأتي التداولات في دول الخليج في المرتبة الثانية، بنحو 1.82 مليار ريال وبنسبة 2.7% من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، في حين تأتي في المرتبة الثالثة، التداولات في الأسواق الاوروبية بنحو 311 مليون ريال، لتشكل 0.7% من إجمالي التداولات".

ولفت التقرير إلى أن "التداولات في الأسواق العربية بلغت نحو 159 مليون ريال، مشكلة 0.4% من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، بينما وصلت التداولات في الأسواق الآسيوية نحو 15 مليون ريال وهي جزء يسير جدا من إجمالي تداولات الفترة".

وبحسب "الاقتصادية"، كانت تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية خلال العام الماضي 2021 "سجلت تراجعا بلغ 27.4% لتصل إلى 234.9 مليار ريال، وذلك بعدما سجلت مستويات تاريخية في تعاملات عام 2020، والتي بلغت 323.4 مليار ريال".

 

روسيا اليوم

 

إقرأ ايضا
M63A4562

توقع رفع أسعار المحروقات محلياً 5% خلال حزيران المقبل

thumbs_b_c_f8c7cd99f40e22c301f8f81ec8775050

190 مليون دينار تحويلات الاردنيين في قطر خلال 5 أشهر

640

مصر.. هدوء بسوق الصرف مع تماسك الجنيه مقابل الدولار

1236315974

الاتحاد الأوروبي يدرس إعفاء النفط الروسي الوارد عبر خطوط الأنابيب من الحظر

image

صندوق استثماري مشترك بـ10 مليارات دولار بين الأردن والإمارات ومصر

2 - Copy

أسعار الذهب محلياً اليوم الأحد

أخبار متعلقة
1648563549352

مصر تجري محادثات مع هذه الدولة بشأن إعفائها من حظر تصدير القمح

فلاديمير-بوتين-الرئيس-الروسي-يوقع-على-أحد-خطوط-نقل-الغاز

الاتحاد الأوروبي يدرس وضع سقف لأسعار الغاز

254245245245234423

الهند تحظر تصدير القمح بأثر فوري

106932147-1629787335227-gettyimages-1234446462-ts10b346

الاتحاد الأوروبي يتطلع لوضع حد أقصى لسعر الغاز عند وقف الإمدادات الروسية

download

ارتفاع كبير بأسعار الغاز في اوروبا

627ce5dd42360438061f1cf1

الروبل الروسي يسجل مستويات هي الأولى منذ 2020