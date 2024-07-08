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الإثنين، 08-07-2024 09:49 ص

تراجع أسعار الذهب عالمياً الاثنين

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، لكنها ظلت قرب أعلى مستوى في أكثر من شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد بيانات أميركية ضعيفة عززت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وبحلول الساعة 0022 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2386.58 دولار للأونصة، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى منذ 22 مايو الجمعة. وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 2393.80 دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن معدل البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام بنسبة 4.1%، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل.

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سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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