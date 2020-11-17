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الثلاثاء، 17-11-2020 10:25 ص

تراجع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- نزلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إذ وازن تفاؤل السوق إزاء لقاح ثاني محتمل لكوفيد-19 ، مع ضعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا.

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ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1886.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1884.50 دولار.


وقال هان تان، المحلل لدى إف.إكس.تي.إم ”التفاؤل بشأن لقاح لكوفيد-19 يثبط الطلب على المعدن النفيس“.

وأضاف تان أن جدول أعمال يقوده الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي قد يتمخض عن تحفيز مالي أكبر وبالتالي يدعم الذهب، في حين أن تعافي الاقتصاد الأمريكي بفضل اللقاح ربما ينشط الدولار مجددا ويدفع الذهب إلى مستويات أقل من 1850 دولارا.


وتلقى المعدن الأصفر الدعم من انخفاض مؤشر الدولار 0.1%.


وانخفض الذهب 1.3% أمس الاثنين بعد أن قالت مودرنا إن لقاحها فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من كوفيد-19 بناء على بيانات مؤقتة من تجربة سريرية، لتصبح ثاني شركة أدوية أمريكية بعد فايزر تعلن عن نتائج تفوق التوقعات.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7% إلى 24.58 دولار للأوقية.

 

وتراجع البلاتين 0.4% إلى 921.49 دولار، بينما نزل البلاديوم 1.1% إلى 2308.11 دولار.




 




 

 


 

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