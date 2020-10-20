البنك الدولي: على الأردن الإسراع بالتعامل مع التحديات الاقتصادية

الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أدت إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 5.5٪ في عام 2020.

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وأضاف البنك، في تقرير المرصد الاقتصادي — تشرين أول/ أكتوبر 2020، أنه من المتوقع على المدى المتوسط أن يظل النمو عند مستوى منخفض، ما لم يتم التعامل مع القضايا الهيكلية العميقة، والتحديات الاقتصادية في الأردن بسرعة.



وتوقع أن يرتفع الدين العام الإجمالي على مدى السنوات الثلاثة المقبلة؛ ليصل إلى 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 113.5% في العام الحالي، و114.1 في العام المقبل، وصولا إلى 115.2% في 2022.



