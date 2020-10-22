حصول 334 متضرراً عاملين بالقطاع السياحي على دعم مالي

الوكيل الإخباري - سلمت لجنة إدارة "حساب الخير"، وزارة السياحة والآثار شيكات لـ 334 عاملا بالقطاع السياحي ممن تضرروا خلال جائحة كورونا، حيث بلغت قيمة الدعم المالي الذي قدمه الحساب نحو 100 ألف دينار، بواقع 300 دينار لكل فرد متضرر.

اضافة اعلان



وتم إصدار الشيكات بأسماء الأفراد المتضررين من منظومة القطاع السياحي والذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق التي وضعها حساب الخير من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وجرى الخميس تسليم الشيكات لوزارة السياحة والآثار لتقوم بدورها بتسليمها للأفراد المستحقين.



ويأتي هذا الحساب في إطار دعم الافراد والأسر الأكثر حاجة والتي فقدت مصدر دخلها اليومي غير المنتظم، وممن لا يتمتعون بالضمان الاجتماعي وليسوا من منتفعي صندوق المعونة الوطنية.



