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الخميس، 22-10-2020 03:46 م

لقطاع الضيافة والترفيه

بريطانيا .. منحة قدرها 2100 جنيه إسترليني شهريا

وزير
وزير المالية البريطاني ريشي سوناك


الوكيل الإخباري - أكد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، عن توفر منحة قدرها 2100 جنيه إسترليني شهريا لقطاع الضيافة والترفيه كجزء من حزمة لمساعدة اقتصاد المناطق الخاضعة لقيود الفئة 2 من فيروس كورونا.

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وستصل المنح، التي يعود تاريخها إلى أغسطس، إلى ما يصل إلى 150.000 شركة في بريطانيا، بما في ذلك الفنادق والمطاعم وأماكن المبيت والإفطار التي لا يلزم إغلاقها قانونا ولكنها فقدت أعمالها بسبب القيود المحلية.


كما ضاعف سوناك قيمة المنح القادمة للعاملين لحسابهم الخاص من 20 في المائة إلى 40 في المائة من متوسط الأرباح، مما زاد قيمتها القصوى من 1875 جنيها إسترلينيا إلى 3750 جنيها إسترلينيا.


وقام بتخفيض الحد الأدنى من مساهمة صاحب العمل في أجور الموظفين غير القادرين على العمل بدوام كامل من 33 في المائة إلى 5 في المائة، كما خفض الحد الأدنى من المتطلبات من 33 في المائة إلى 20 في المائة من الساعات العادية.

 

هذا يعني أنه إذا كان شخص ما يتقاضى 587 جنيها إسترلينيا مقابل ساعات عدم العمل، فستساهم الحكومة بمبلغ 543 جنيا إسترلينيا وصاحب العمل بـ 44 جنيها إسترلينيا فقط.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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