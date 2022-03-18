تراجع أسعار الذهب عالميًا

الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، على وشك تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر تشرين الثاني الماضي، بسبب التراجع الحاد بمستويات الطلب على المعدن كملاذ آمن، بالإضافة إلى قرار رفع أسعار الفائدة الأميركية لأول مرة منذ عام 2018 .

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وبحسب وول ستريت جورنال، فقد تراجعت أسعار معدن الذهب اليوم بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1,926.77 دولار، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,943.06 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,945.31 دولار.



وبلغت حيازات الذهب لدى صندوق (SPDR Gold Trust) أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بحوالي 2.91 طن متري، في ثاني زيادة يومية على التوالي، ليرتفع الإجمالي إلى 1,073.44 طن متري، والذي يعد أعلى مستوى منذ 4 آذار 2021.