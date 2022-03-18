الجمعة 18-03-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد توضح حول موعد الدخول بفصل الصيف رسمياً

الكونغرس الأميركي يصوت لقطع الروابط التجارية مع روسيا

ورشة العمل الاقتصادية تبحث متطلبات تنفيذ استراتيجية التطوير

المستقلة للانتخاب: 464 مخالفة تتعلق بالدعاية الانتخابية

دعوات إلى انتخاب المرشح الكفؤ القادر على تحقيق التنمية

تفاصيل جديدة حول مسلسل باب الحارة 12 ودخول شخصيات لا تتوقعها - أسماء

للمقترضين من البنوك.. زيادة الاقتطاع الشهري أو مدة القرض بعد رفع الفائدة

بنوك لبنان تنظم إضرابا لمدة يومين

الطاقة الدولية تدعو العالم إلى خفض استهلاك النفط

أكثر من مليوني لاجئ أوكراني دخلوا بولندا

الجمعة، 18-03-2022 04:46 م

تراجع أسعار الذهب عالميًا

GTTM1154Jh1JTt9QKVi79C9bpMZ1wLmsueKm8nTx


الوكيل الاخباري-  تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، على وشك تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر تشرين الثاني الماضي، بسبب التراجع الحاد بمستويات الطلب على المعدن كملاذ آمن، بالإضافة إلى قرار رفع أسعار الفائدة الأميركية لأول مرة منذ عام 2018 .

اضافة اعلان


وبحسب وول ستريت جورنال، فقد تراجعت أسعار معدن الذهب اليوم بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1,926.77 دولار، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,943.06 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,945.31 دولار.


وبلغت حيازات الذهب لدى صندوق (SPDR Gold Trust) أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بحوالي 2.91 طن متري، في ثاني زيادة يومية على التوالي، ليرتفع الإجمالي إلى 1,073.44 طن متري، والذي يعد أعلى مستوى منذ 4 آذار 2021.

إقرأ ايضا
62346c82c4f83

بنوك لبنان تنظم إضرابا لمدة يومين

2_375251_large

الطاقة الدولية تدعو العالم إلى خفض استهلاك النفط

62342aed1cdcc

استراتيجية وطنية: انتهاء مشروع التحول الرقمي في الأردن عام 2025

623424774236044e6008f92c

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

62341eb54c59b70482444c2f

اعتبارا من اليوم.. رفع أسعار أسطوانات الغاز في مصر

404328

منظمة التعاون تحذر من ارتفاع حاد في الأسعار عالمياً

أخبار متعلقة
Munuen7

الرشادية بـ 275 ديناراً والانجليزية بــ 315 ديناراً في المملكة - تفاصيل

الذهب٣

تراجع أسعار الذهب محلياً - تفاصيل

الذهب ٣

أسعار الذهب محليا

3 - Copy

ارتفاع أسعار الذهب محليا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

887-1

ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام

621747e14c59b763a00ca6f9

خبراء يحذرون من اتخاذ قرارات مستعجلة.. بورصات عالمية تتلون بالأحمر والذهب يصعد