ارتفاع أسعار الذهب محليا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

الوكيل الإخباري - ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في الأردن اليوم الخميس نحو 1.55 دينار حيث وصل إلى 40.15 دينارا للغرام الواحد.

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وتوقع نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، مزيدا من الارتفاع على أسعار الذهب محليا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.



وأضاف أن سعر الأونصة ارتفع عالميا ليصل إلى 1965 دولارا، مرجحا استمرار الارتفاع طالما استمرت الأزمة عالميا.



وأشار علان إلى أن الطلب ضعيف على الذهب محليا، على عكس الطلب المرتفع عليه عالميا.



وبيّن أنه في حال استمرت الأزمة قد نصل إلى أسعار غير مسبوقة للذهب على مستوى العالم وقد تتجاوز حاجز الألفي دولار عندما سجلتها أول مرة خلال جائحة كورونا.