الرشادية بـ 275 ديناراً والانجليزية بــ 315 ديناراً في المملكة - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، إن سعر الليرة الرشادية وزن 7 غرامات بلغ 275 ديناراً، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزية وزن 8 غرامات 315 ديناراً.



وأشار علان إلى أن أسعار المعدن الأصفر بلغت في السوق العالمية حتى ساعات بعد ظهر اليوم عند 1925 دولارا للأونصة الواحدة، مؤكدا على أن الأسواق تترقب قرار مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي بخصوص أسعار الفائدة المتوقع أن يصدر اليوم.

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وانخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأربعاء بمختلف عياراته، بمقدار 40 قرشا للغرام الواحد، مدفوعة بتراجع أثمان المعدن الأصفر عالميا.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، لغايات الشراء من محلات الصاغة 38.90 دينار، مقابل 37.40 دينار لجهة البيع.