تراجع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في السوق الأميركية العالمية وسط أرتفاع مؤشر الدولار الأميركي، وفقا للعلاقة العكسية بنيهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعتها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

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وبحسب وول ستريت جورنال تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب المقبل 0.04 بالمئة لتتداول عند 1855.80 دولار للأونصة، مقارنة مع الافتتاحية عند 1856.50 دولار للأونصة، رغم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1857.30 دولار للأونصة.



وارتفع مؤشر الدولار الأميركي 0.17 بالمئة إلى 101.60 مقارنة بالافتتاحية عند 101.43.

بترا