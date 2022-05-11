الأربعاء 11-05-2022
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 11-05-2022 11:35 ص

الذهب عالميا عند أدنى مستوياته في 3 أشهر

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الوكيل الاخباري- لامس الذهب أدنى مستوياته في 3 أشهر اليوم الأربعاء، بعدما أبقى ارتفاع الدولار الأسعار منخفضة، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية الأمريكية التي قد تؤثر على السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي والطلب على المعدن النفيس.

وتماسك الذهب في المعاملات الفورية عند 1838.55 دولار للأوقية ”الأونصة“ بحلول الساعة 0546 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 11 فبراير/ شباط، في وقت سابق من الجلسة إذ قلل الدولار المرتفع نسبيا جاذبية الذهب للمشترين في الخارج.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1836.60 دولار للأوقية.

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