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الجمعة، 06-10-2023 01:45 م

تراجع أسعار العقارات في بريطانيا

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الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا خلال شهر أيلول الماضي، وذلك للشهر السادس على التوالي.

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وذكرت شركة هاليفاكس للرهن العقاري في بيان أوردته وكالة (بلومبرج) للأنباء اليوم الجمعة، أن متوسط أسعار المنازل في بريطانيا تراجعت بنسبة 4ر0 بالمئة في أيلول الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه ليصل إلى 278 ألف و601 جنيه استرليني.


وأشارت هاليفاكس إلى أن نسبة التراجع التي تم تسجيلها في أيلول تقل كثيراً عن النسبة المسجلة في آب الماضي، والتي بلغت 8ر1 بالمئة، كما أن نسبة التراجع السنوي في أسعار العقارات بلغت 7ر4 بالمئة.

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