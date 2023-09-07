أسعار المنازل في بريطانيا تُسجل أكبر تراجع منذ 14 عاماً

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة، بأسرع وتيرة منذ 14 عاماً، حسب ما أفاد به "بنك اليفاكس البريطاني" المتخصص بالإقراض العقاري، اليوم الخميس.



وقال البنك، إن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة تراجع بنسبة 4.6% خلال آب الماضي، موضحاً أن ذلك هو أكبر تراجع للأسعار على أساس سنوي منذ عام 2009.

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وأضاف، أن متوسط سعر المنزل في بريطانيا بلغ في آب الماضي 279 ألفاً و 569 جنيه إسترليني، وهو ما يمثل تراجعاً بواقع 14 ألف جنيه إسترليني مقارنة بالعام الماضي.



كما تراجعت قيمة العقارات بنسبة 1.9% على أساس شهري في آب الماضي، ما يمثل أكبر نسبة تراجع شهرية منذ تشرين الثاني 2022.

