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الثلاثاء، 26-09-2023 12:31 م

أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا تقلص أعمار السكان

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الوكيل الإخباري - يتوقع أن تتسبب أزمة غلاء المعيشة التي يغذيها التضخم في بريطانيا، بتقليص أعمار السكان وتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء على صعيد الخدمات الصحية، على ما بينت دراسة نشرتها مجلة "بي ام جاي بابليك هلث" اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


وتوقعت الدراسة ارتفاع نسبة الأشخاص الذين "يموتون قبل أوانهم" (تحت الـ 75 عاما) بنحو 6.5 % بسبب استمرار ارتفاع الأسعار لفترات طويلة.

وأشارت إلى احتمال أن تشهد الأسر الأكثر فقرا عددا من الوفيات أعلى بـ 4 مرات مما قد يسجل لدى الأسر الأكثر ثراء، مع اضطرار العائلات الفقيرة إلى إنفاق نسبة أكبر من مدخولها على فواتير الطاقة التي شهدت ارتفاعا كبيرا.

ودرس الباحثون تأثير التضخم على معدلات الوفيات في اسكتلندا في 2022 - 2023، مع ومن دون تدابير تخفيفية كدعم حكومي يساهم في خفض الفواتير المنزلية، واستخدمت البيانات التي جمعت لوضع نماذج عن نتائج مستقبلية محتملة بشأن متوسط العمر المتوقع وعدم المساواة في المملكة المتحدة، في حال اعتماد عدد من السياسات التخفيفية.

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