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الإثنين، 03-05-2021 03:36 م

تراجع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط بالسوق الأمريكية العالمية، اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، مبتعدة عن أعلى مستوى في ستة أسابيع مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.

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ويأتي التراجع بفعل مخاوف انخفاض الطلب الهندي، في ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا في ثالث أكبر مستهلك للنفط بالعالم.


وبحسب وول ستريت جورنال، تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.8 بالمئة إلى مستوى 62.94 دولار، من مستوى الافتتاح عند 63.46 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 63.94 دولار، وانخفض خام برنت بنسبة 0.9 بالمئة إلى مستوى 66.12 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 66.73 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 67.12دولار.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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