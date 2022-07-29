الجمعة 29-07-2022
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الجمعة، 29-07-2022 05:06 م

تراجع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري - تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط في وول ستريت - نيويورك، اليوم الجمعة على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

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وبحسب تقارير اقتصادية ومؤشر وول ستريت جورنال، فقد انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب القادم 0.64 بالمئة لتتداول عند مستويات 96.68 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 97.30 دولار للبرميل، بينما استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 96.42 دولار للبرميل.


كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول 0.63 بالمئة لتتداول عند 101.90 دولار، للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 101.90 دولار للبرميل، في وقت استهلت فيه تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 101.83 دولار للبرميل.

 

بترا

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