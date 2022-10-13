تراجع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط، خلال تداولات اليوم الخميس، في ظل المخاوف المستمرة ‏بشأن ركود اقتصادي محتمل حول العالم، بحسب "وول ستريت جورنال".

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وحذرت الأمم المتحدة أخيرا من أن تشديد السياسات النقدية من جانب ‏الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية العالمية، ربما يسبب ركوداً اقتصادياً ‏عالمياً طويل الأمد.‏



كما صرح المدير التنفيذي لبنك "جيه بي مورجان تشيس"،جيمي ديمون، أن ‏الاقتصادين الأميركي والعالمي قد يتعرضان للركود بحلول منتصف عام 2023.‏



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأميركي تسليم تشرين الثاني المقبل، بنسبة 2.5 بالمئة إلى ‏‏87.1 دولار للبرميل.‏



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الأول بنسبة 2.2 بالمة إلى ‏‏922 دولارا للبرميل.‏



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