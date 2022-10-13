تراجع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط، خلال تداولات اليوم الخميس، في ظل المخاوف المستمرة بشأن ركود اقتصادي محتمل حول العالم، بحسب "وول ستريت جورنال".
وحذرت الأمم المتحدة أخيرا من أن تشديد السياسات النقدية من جانب الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية العالمية، ربما يسبب ركوداً اقتصادياً عالمياً طويل الأمد.
كما صرح المدير التنفيذي لبنك "جيه بي مورجان تشيس"،جيمي ديمون، أن الاقتصادين الأميركي والعالمي قد يتعرضان للركود بحلول منتصف عام 2023.
وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأميركي تسليم تشرين الثاني المقبل، بنسبة 2.5 بالمئة إلى 87.1 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الأول بنسبة 2.2 بالمة إلى 922 دولارا للبرميل.