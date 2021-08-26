تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من زيادة قيود كورونا

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط وسط تجدد المخاوف إزاء تعافي الطلب مع فرض قيود إضافية لكبح إصابات كورونا.

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وفي التداولات الآسيوية المبكرة، هبط خام برنت 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 71.80 دولار للبرميل، بعدما صعد 1.7 بالمئة أمس.



وهبط الخام الأميركي 55 سنتا أو 0.8 بالمئة ليصل إلى 67.81 دولار للبرميل بعدما صعد 1.2 بالمئة في جلسة التداول السابقة.



ويثير تفشي الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مدفوعة بالسلالة دلتا مخاوف بشأن قوة التعافي الاقتصادي على مستوى العالم، مما يزيد الطلب على النفط والسلع الأخرى.

المصدر : CNBC عربية

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