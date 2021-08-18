استقرار أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- أستقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أربعة أيام من الانخفاض، فيما ما زال القلق ينتاب المستثمرين بشأن احتمالات تعزز قوة الطلب على الوقود، إذ يظل استخدام السكك الحديدية والطائرات وبقية أشكال النقل مقيدا في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.



وبعد أن اقترب من مستوى إغلاق أمس الثلاثاء في التعاملات المبكرة في آسيا، ارتفع خام برنت 23 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 69.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0512 بتوقيت غرينتش، وربح الخام الأمريكي 24 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 66.83 دولار للبرميل.



ويوم الثلاثاء، تراجعت أسعار النفط، متخلية عن مكاسب مبكرة إذ رجحت كفة المخاوف من تباطؤ الطلب على الخام في ظل تنامي الإصابات بسلالة دلتا أمام توقعات بألا يعزز كبار منتجي النفط الإمدادات قريبا.

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المصدر: إرم