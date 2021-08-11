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الأربعاء، 11-08-2021 12:27 م

642 الفا عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى المملكة عام 2020

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الوكيل الاخباري- بلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى المملكة عبر منصات التجارة الإلكترونية خلال العام الماضي 641 الفا و807 طرود.

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وبينت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن هناك زيادة بنسبة 72 بالمئة في عدد الطرود خلال النصف الثاني من عام 2020 ، حيث فتحت الأسواق العالمية والمنافذ الجمركية أبوابها في النصف الثاني من العام بشكل أوسع عما كانت عليه في بداية العام في ظل استمرار جائحة كورونا.


ولفتت الهيئة الى وجود انخفاض في الطلب مقارنة مع الأعوام السابقة، على طرود منصات التجارة الإلكترونية مثل "علي بابا" و"أمازون" وغيرها بسبب إغلاق بعض الدول منافذها الجمركية مع بدء جائحة كورونا مثل الصين، التي تمتلك الكثير من مواقع التجارة الإلكترونية، وتوصل طلباتها لجميع دول العالم من خلال شركات التوصيل، مبينة انه مع بدء الجائحة وإغلاق المنافذ كان هناك انخفاض في الطلب والتوصيل بنسبة 51 بالمئة عما كانت عليه عام 2019 .

 

وكشفت الهيئة أن 87 بالمئة من مشغلي البريد يخططون لإدارة خدمات التوصيل في ظل التجارة الإلكترونية على الرغم من العوائق التي تحول دون نمو التجارة الالكترونية والتي من أهمها تقديرات الضرائب والرسوم في الوقت الفعلي بجانب شفافية التكلفة.

 




 

 


 

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