تراجع الدولار الأميركي عالميا

الوكيل الإخباري - تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي، مبتعدا عن أعلى مستوى في 4 أسابيع، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

اضافة اعلان



وانخفض مؤشر الدولار قرابة 0.2 بالمئة إلى مستوى 93.06 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 93.24 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.27 نقطة.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



بترا