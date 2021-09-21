الثلاثاء 21-09-2021
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الثلاثاء، 21-09-2021 03:51 م

تراجع الدولار الأميركي عالميا

دولار 2


الوكيل الإخباري - تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي، مبتعدا عن أعلى مستوى في 4 أسابيع، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

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وانخفض مؤشر الدولار قرابة 0.2 بالمئة إلى مستوى 93.06 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 93.24 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.27 نقطة.

 

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