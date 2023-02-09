تراجع الدولار الأميركي عالميًا

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار الأميركي بالسوق العالمية، اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف عمليات التصحيح التي توقفت بالأمس، مبتعدًا عن أعلى مستوى في 4 أسابيع، في ظل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح, بحسب واشنطن بوست.

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ويأتي هذا التراجع في مستويات العملة الأميركية، قبل صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، والتي من المنتظر أن توفر أدلة جديدة على قوة سوق العمل الأميركي.



وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.6 بالمئة إلى مستوى 102.82، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 103.43 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103.55 نقطة.