الخميس 09-02-2023
الوكيل الاخباري

وزارة التربية تعلن عن شواغر في ادارة التعليم الخاص

الكشف عن سبب الهبوط في مقبرة اربد

الاتصالات الألمانية تعلن مجانية المكالمات إلى تركيا وسوريا

مباحثات رسمية بين رئيس مجلس النواب ونظيره المصري في القاهرة

"البر والإحسان" تقدم مساعدات طارئة لـ 100 أسرة ضمن حملة الشتاء

الأشغال: اغلاق طريق الموقر– الأزرق بشكل جزئي اعتبارا من السبت

إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً من إنتربول الأردن

"الأوقاف" تدعو لإقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلازل في سوريا وتركيا

شاهد فيديو سلب محل الصرافة في اربد اليوم

لا عمولات على الحوالات الصادرة بالليرة السورية اعتبارا من الخميس المقبل

 
الخميس، 09-02-2023 05:49 م

تراجع الدولار الأميركي عالميًا

466336


الوكيل الإخباري- تراجع الدولار الأميركي بالسوق العالمية، اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف عمليات التصحيح التي توقفت بالأمس، مبتعدًا عن أعلى مستوى في 4 أسابيع، في ظل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح, بحسب واشنطن بوست.

اضافة اعلان


ويأتي هذا التراجع في مستويات العملة الأميركية، قبل صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، والتي من المنتظر أن توفر أدلة جديدة على قوة سوق العمل الأميركي.


وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.6 بالمئة إلى مستوى 102.82، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 103.43 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103.55 نقطة.

إقرأ ايضا
لللللل

مصر.. استثمارات جديدة في حقل ظهر بقيمة 1.2 مليار دولار

487064_1_1675494240

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الخميس

2112981-670057693

التضخم في ألمانيا يواصل الارتفاع .. سجل 8.7 % مع بداية 2023

63e367f54236041efd532cd7

آسيا ستستهلك نصف كهرباء العالم بحلول 2025

1675932678664

مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة عمان وبغداد

20181210190244reup-2018-12-10t190125z_1624647313_rc13af717c30_rtrmadp_3_egypt-economy-inflation.h-730x438-1

التضخم في مصر يقفز لأعلى مستوى بأكثر من 5 سنوات

أخبار متعلقة
1619803702618

تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو

نفط8

أسعار النفط تواصل ارتفاعها اليوم

ذهب2

انخفاض أسعار الذهب عالمياً