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الأربعاء، 18-01-2023 07:23 ص

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف الأربعاء مع ارتفاع الدولار الأميركي، لكن التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة حدت من الخسائر.

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وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.


وقال إدوارد مير محلل أسواق المعادن في ماريكس "سيكون نشاط الذهب حول مستوى 1900 دولار على المدى القريب. لا أعتقد أننا سنشهد أي تحركات كبيرة وسيظل عالقا داخل نطاق ضيق".


وأضاف "سينصب تركيز السوق على البيانات الاقتصادية. إذا استمرت الأمور في اتجاه أن التضخم ينخفض وأن أسعار الفائدة ستنخفض، فسيكون الذهب في صعود".


يستفيد المعدن من تراجع أسعار الفائدة، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.


انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1902.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 0256 بتوقيت غرينتش، بحسب بيانات "رويترز".


وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1906 دولارات.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.90 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1033.06 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1740.30 دولار.

 

سكاي نيوز


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