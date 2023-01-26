أسعار النفط تواصل ارتفاعها اليوم

الوكيل الإخباري - صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، بعد زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، بينما جعل انخفاض الدولار النفط أقل سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

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وبحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 86.24 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 30 سنتا إلى 80.45 دولار للبرميل.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام زادت 533 ألف برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 كانون الثاني/يناير.

ويقل هذا بكثير عن توقعات بزيادتها مليون برميل.



لكن على الرغم من الزيادة الأقل من المتوقع فإن مخزونات الخام بلغت أعلى مستوى منذ حزيران/يونيو 2021.



كما تلقت الأسعار دعما من تراجع الدولار الأميركي الذي انخفض مقابل اليورو الأربعاء.



وأحد العوامل التي تحول دون ارتفاع أسعار النفط هو مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي بما يقوض الطلب على الوقود.

وكالات