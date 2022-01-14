الجمعة 14-01-2022
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الجمعة، 14-01-2022 04:20 م

تراجع الدولار الأميركي لأدنى مستوى في شهرين

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الوكيل الاخباري- تراجع الدولار الأميركي بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي، مسجلًا أدنى مستوى في شهرين، بفعل تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.

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وبحسب وول ستريت جورنال، فقد انخفض مؤشر الدولار قرابة 0.3 بالمئة إلى مستوى 94.62 نقطة الأدنى منذ 10 تشرين الثاني الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 94.87 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.88 نقطة.

 

المصدر: بترا

 

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