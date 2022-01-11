ارتفاع الأسهم الأوروبية بفضل توقف صعود السندات الأميركية

الوكيل الإخباري-ارتفعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمئة بالتعاملات الصباحية في وول ستريت، اليوم الثلاثاء، لترتد بقوة من أدنى مستوى في 3 أسابيع المسجل بالجلسة السابقة، بفضل توقف صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، ارتفع مؤشر "داو جونز ستوكس أوروبا 600" بأكثر 1 بالمئة، وأنهى المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.5 بالمئة، في ثالث خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 477.90 نقطة.

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