الثلاثاء 11-01-2022
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الثلاثاء، 11-01-2022 03:48 م

ارتفاع الأسهم الأوروبية بفضل توقف صعود السندات الأميركية

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الوكيل الإخباري-ارتفعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمئة بالتعاملات الصباحية في وول ستريت، اليوم الثلاثاء، لترتد بقوة من أدنى مستوى في 3 أسابيع المسجل بالجلسة السابقة، بفضل توقف صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، ارتفع مؤشر "داو جونز ستوكس أوروبا 600" بأكثر 1 بالمئة، وأنهى المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.5 بالمئة، في ثالث خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 477.90 نقطة.

 

بترا

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