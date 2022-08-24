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الأربعاء، 24-08-2022 11:29 ص

تراجع الذهب مع صعود الدولار عالمياً

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع صعود الدولار الأمريكي بعد تصريحات متشددة من مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أبقت المستثمرين حذرين قبيل مؤتمر للمجلس في جاكسون هول في وقت لاحق هذا الأسبوع.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 %  إلى 1746.18 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه 0.7 % في الجلسة السابقة.


كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 % إلى 1769.20 دولار.


واستقر الدولار قرب ذروته في الآونة الأخيرة مقابل العملات المنافسة مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.


وسيتركز الاهتمام على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في المؤتمر السنوي العالمي للبنوك المركزية يوم الجمعة للحصول على مزيد من الإشارات حول احتمالات رفع أسعار الفائدة في المستقبل. ( investing )

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