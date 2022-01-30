تراجع النشاط الصناعي الصيني في الشهر الأول من 2022

الوكيل الاخباري- تراجع النشاط الصناعي في الصين في يناير/كانون الثاني، وفق ما أظهرت أرقام رسمية الأحد، لكنه تجاوز التوقعات بشكل ضئيل فيما تعاني الأعمال التجارية من اضطرابات متفرّقة جرّاء تفشي فيروس كورونا.



وتراجع مؤشر مديري المشتريات (بي ام آي) الذي يقيس النشاط الصناعي إلى 50.1%، في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، أي أعلى بقليل من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.



وتظهر بيانات "المكتب الوطني للإحصاءات" انخفاضا ضئيلا عن النسبة التي سُجّلت الشهر الماضي وبلغت 50.3 %، عندما أدى تراجع أسعار السلع الأساسية إلى دعم النشاط الصناعي.

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