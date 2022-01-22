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السبت، 22-01-2022 12:42 م

66 مليون دينار إيرادات موانئ العقبة العام الماضي

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الوكيل الإخباري - حققت موانئ العقبة للعام الماضي، ارتفاعا في إيراداتها لتصل الى 66 مليون دينار بزيادة مقدارها 4 بالمئة عن عام 2020، فيما وصل عدد المسافرين في محطة الركاب الى ربع مليون بزيادة قدرها 17 بالمئة.

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وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، الدكتور خالد المعايطة في تصريح صحفي اليوم السبت، إن زيادة حجم المناولة يدل على تعافي موانئ العقبة من جائحة كورونا، مشيرا إلى ان حجم المناولة في الميناء وصل الى 15 مليون طن من مختلف السلع التموينية والمواشي والمركبات.


واشار الى تدني مناولة الحاويات نظرا لارتفاع اجور الشحن العالمية وتراجع الطلب من قبل التجار والمستثمرين على نقل البضائع بشتى انواعها من السوق الخارجية.


واضاف ان اول استثمار ورد الى المربع الذهبي خلال العام الحالي عبر موانئ العقبة كان من جمهورية جيبوتي، وهو عبارة عن باخرة محملة بـ 1320 رأسا من الجمال وتم نقلها الى مدينة معان لتربيتها هناك.

 




 

 


 

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