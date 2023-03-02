تراجع جديد لمؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري - أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، على خسارة جديدة، فيما استقر مؤشر داو جونز عند 32661 نقطة بعد ارتفاع مُخجل بلغ 5 نقاط فقط.

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وهبط مؤشر S&P500 بمقدار 18 نقطة، واستقر عند 3951 نقطة وهي الأدنى منذ 19 كانون الثاني الماضي عندما وصل إلى 3898 نقطة.



أما مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فاغلق أمس على خسارة بقيمة 76 نقطة، ليصل إلى 11379 نقطة وهي الأدنى منذ 25 كانون الثاني عندما وصل إلى 11313 نقطة.

إلى ذلك، استقر سعر "وسترن تكساس" للنفط الخام عند 77 دولارا للبرميل الواحد.

