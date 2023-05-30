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الثلاثاء، 30-05-2023 12:15 م

تراجع سعر صرف الدولار عالمياً

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الوكيل الإخباري - تراجع مؤشر سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء، قليلا مقابل سلة من العملات الرئيسة، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في شهرين.

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وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، هبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة 0.02% إلى 104.28 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين، والبالغ 104.42 نقطة الذي لامسه الجمعة الماضية، متوقعة أن ينهي المؤشر الشهر على ارتفاع يقدر بــــ 2.5% .


وزاد الين الياباني 0.11 % إلى 140.31 للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 140.91 ين للدولار أمس الاثنين، فيما تراجع الدولار الأسترالي 0.31 % إلى 0.652 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.15 % إلى 0.604 دولار.


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