ترجيحات بتثبيت المحروقات محلياً لشهر كانون الثاني المقبل

الوكيل الإخباري - قال الخبير النفطي هاشم عقل، إن هناك توقعات بأن تقرر الحكومة تثبيت أسعار المحروقات لشهر كانون الثاني المقبل.

اضافة اعلان



واوضح عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن سعر ليتر البنزين 90 في الأردن خلال كانون الأول 835 فلساً، علماً بان السعر العالمي في نفس التاريخ كان 880 فلسا ، منوهاً إلى أن هناك دعم حكومي للشهرين الماضيين بمقدار 45 فلسا .



وأشار، إلى أن سعر بنزين 95 المحلي في بداية الشهر الحالي 1.070 دينار علماً بأن السعر العالمي في نفس التاريخ 1.120 دينار، وهناك دعم حكومي 50 فلسا.



أما عن الديزل، أوضح عقل أن السعر المحلي في بداية الشهر الحالي 615 فلسا، و السعر العالمي لنفس اليوم 677 فلسا، وكان هناك دعما حكوميا بقدار 62 فلسا لكل لتر.



ونوه إلى أن اسعار النفط في العالم تتجه للهبوط بسبب التخوفات من انتشار فيروس كورونا والمتحور "أوميكرون" ما يؤدي إلى تراجع الطلب مع زيادة المعروض.



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة