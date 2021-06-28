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الإثنين، 28-06-2021 11:50 ص

ترجيح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية من 2 إلى 4 % نهاية الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح -  توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي اليوم الإثنين،  أن تقوم الحكومة بعد عدة أيام برفع أسعار المشتقات النفطية لشهر تموز القادم وذلك للمرة الخامسة في العام الحالي 2021، و بنسب تتراوح من 1.5 الى 4 بالمئة وذلك بعد الاجتماع الدوري المقرر نهاية كل شهر للجنة تسعير المشتقات النفطية.

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 وقال الشوبكي لـ الوكيل الإخباري أنه من المتوقع أن يرتفع سعر البنزين 95 والبنزين 90 من 1.5 الى 2 قرش لكل لتر، وأن يرتفع سعر السولار والكاز من 2-2.5 قرش لكل لتر . 

 

هذا وقد واصلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية ارتفاعها في الأسبوع الرابع من شهر حزيران الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الثالث.

 

حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 687.9 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي والذي بلغ 669.2 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.8%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 704.9دولار للطن مقابل 684.8 دولار المسجل في الأسبوع الثالث وبنسبة ارتفاع بلغت 2.9%، كما ارتفع سعر الديزل من 584.3 دولار للطن الى 591.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.2%، وارتفع سعر الكاز من 605.5 دولار للطن الى 613.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3%،من جانب آخر ارتفع سعر زيت الوقود من 406.7 دولار للطن الى 413.3 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%.


بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر حزيران إلى 526.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيار الماضي والذي بلغ 480 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.6% .



  ومحليا تفرض الحكومة ضريبة ثابتة مقطوعة على المشتقات النفطية بدل الضريبة النسبية منذ العام 2019 بواقع 57.5 قرش/لتر بنزين 95، و 37 قرش/لتر بنزين 90، و 16.5 قرش على كل لتر من السولار والكاز.


وقامت الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية أربع مرات منذ بداية العام الحالي 2021 كان آخرها في تسعيرة الشهر الحالي ليصل سعر لتر البنزين 95 الى 101 قرش لكل لتر ، وسعر البنزين 90 الى 79 قرش لكل لتر، وسعر السولار والكاز الى 58 قرش لكل لتر، كما واستمر تثبيت فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر ، واستمر تسعير أسطوانة الغاز عند 7 دنانير .

 




 

 


 

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